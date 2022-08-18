Кортеж прибывшего во Львов Эрдогана попал на видео Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Гутерришем

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой ООН Антониу Гутерришем, передает турецкий портал Yeni Safak. Вместе с Эрдоганом на Украину прибыла турецкая делегация, в которою входят министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Минобороны Хулуси Акар и ряд других высокопоставленных лиц.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов, Украина, по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, — говорится в сообщении портале.

Эрдоган 18 августа вылетел во Львов для участия во встрече с президентом Украины и генсеком ООН. Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович высказал предположение, что турецкий лидер и глава ООН могут попробовать убедить главу украинского государства согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.