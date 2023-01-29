Эрдоган предупредил Швецию о шоковом решении по вступлению Финляндии в НАТО Эрдоган: решение Турции по членству Финляндии в НАТО может шокировать Швецию

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Финляндия и Швеция могут получить разные решения Анкары относительно своего намерения вступить в НАТО, в связи с чем не исключено, что Швецию будет ожидать шок. Об этом заявил в ходе своего выступления перед молодежью в городе Биледжик президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию выступления вел телеканал ТRТ.

При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок [как Швеция с инцидентами с сожжением Корана]. Швеция будет шокирована, когда это произойдет, — сказал Эрдоган.

На фоне российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция 18 мая 2022 года направили генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в Альянс. В настоящее время их не ратифицировали две из 30 стран — участниц Блока — Турция и Венгрия.

21 января датский радикал Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

Палудан в свою очередь заявил, что будет продолжать совершать аналогичные действия до тех пор, пока Эрдоган не даст «зеленый свет» Швеции на вступление в Альянс. 27 января он подкрепил слова делом, повторив акцию по сожжению Корана у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.