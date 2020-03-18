Страны Запада не готовы к пандемии коронавируса. В настоящее время мир стоит на пороге коренных политических и экономических изменений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает». Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора, — сказал Эрдоган на пресс-конференции.
Он напомнил, что ранее различные эпидемии приводили к тяжёлым последствиям, а также приносили политические и экономические преобразования.
Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что граждане страны не должны покидать свои дома в течение трёх недель из-за ситуации с коронавирусом.
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