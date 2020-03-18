https://static.news.ru/photo/7b8da3f6-69a7-11ea-b81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Страны Запада не готовы к пандемии коронавируса. В настоящее время мир стоит на пороге коренных политических и экономических изменений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает». Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора, — сказал Эрдоган на пресс-конференции.

Он напомнил, что ранее различные эпидемии приводили к тяжёлым последствиям, а также приносили политические и экономические преобразования.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что граждане страны не должны покидать свои дома в течение трёх недель из-за ситуации с коронавирусом.