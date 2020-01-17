Оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба. Такого мнения придерживается президент Турции Тайип Эрдоган.
Некоторые могут спросить, почему Европа должна быть вовлечена в ливийский конфликт. Но оставить Ливию во власти военного диктатора Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба. Если законное правительство Ливии падёт, Европа столкнётся с новым набором угроз и проблем, — сообщил Эрдоган в статье для американской газеты Politico, опубликованной накануне международной конференции по Ливии в Берлине.
Он подчеркнул, что лидеры европейских стран должны поддержать ливийское правительство национального согласия Фаиза Сараджа, но так как напрямую они этого сделать не могут, то очевидным становится сотрудничество с Турцией, которая уже пообещала военную помощь.
Эрдоган добавил, что турецкие военные будут обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом, торговлей людьми и другими серьёзными угрозами.
Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.
В Берлине 19 января запланирована международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.