https://static.news.ru/photo/41abd4f0-39d7-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба. Такого мнения придерживается президент Турции Тайип Эрдоган.

Некоторые могут спросить, почему Европа должна быть вовлечена в ливийский конфликт. Но оставить Ливию во власти военного диктатора Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба. Если законное правительство Ливии падёт, Европа столкнётся с новым набором угроз и проблем, — сообщил Эрдоган в статье для американской газеты Politico, опубликованной накануне международной конференции по Ливии в Берлине.

Он подчеркнул, что лидеры европейских стран должны поддержать ливийское правительство национального согласия Фаиза Сараджа, но так как напрямую они этого сделать не могут, то очевидным становится сотрудничество с Турцией, которая уже пообещала военную помощь.

Эрдоган добавил, что турецкие военные будут обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом, торговлей людьми и другими серьёзными угрозами.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В Берлине 19 января запланирована международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.