Эрдоган предложил стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Xinhua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил свою кандидатуру в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом, сообщили в канцелярии турецкого лидера, передает РИА Новости. Там отметили, что турецкий лидер подтвердил готовность внести дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, — сообщила администрация.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предложила организовать на территории страны гуманитарный коридор между Россией и Украиной. По его словам, идея турецкой стороны состоит в том, что гражданские лица или раненые военные могут сначала возвращаться в Турцию, а затем на Украину. Реализация этой инициативы позволит вернуться домой тысячам людей и активно обсуждается между государствами, отметил омбудсмен.

До этого пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара будет продвигать идею локальных перемирий на Украине. По его словам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место.