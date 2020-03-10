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Россия поддержит обсуждение в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилия по борьбе с вирусом COVID-19. Об этом заявил постоянный представитель РФ при объединении Александр Лукашевич.

На пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Вена он заявил, что приветствовал бы «определённый интерес» к этой теме. Эта тема, безусловно, тревожит всех и сильно ограничивает возможности многосторонних структур действовать...