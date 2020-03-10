Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину участвовать в разработке нефтяных месторождений на территории Сирии для помощи экономике ближневосточной страны.
Политик подчеркнул, что Москва изучает подобную возможность. По словам Эрдогана, соответствующее предложение будет направлено и американскому лидеру Дональду Трампу.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американская сторона неприкрыто и бесцеремонно грабит нефтяные месторождения в САР, писал NEWS.ru.
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