Эрдоган предложил Израилю и ХАМАС посредничество в вопросе пленных

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность содействовать обмену пленными между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, пишет газета Hürriyet. Он подчеркнул приверженность Анкары отказу от давления, угнетения, внесудебных казней и угроз жизни и имуществу людей.

Мы всегда говорили и продолжаем говорить, что мы не согласны допустить, чтобы ни один невинный человек пролил кровь ни на израильской, ни на палестинской земле. <...> Мы готовы к посредничеству, в том числе к обмену пленными, — сказал Эрдоган.

Вместе с тем газета пишет, что у Анкары есть опасения, что возможная наземная операции израильских военных может воспрепятствовать процессу обмена.

Эрдоган также заявил, что совершенно неприемлемо разрушение Газы в результате непропорциональных воздушных и наземных атак. Кроме того, он не одобрил бомбардировки мечетей, в результате чего гибнут невинные женщины, старики и дети.

Hürriyet также сообщала, что Эрдоган намерен вмешаться в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной. По данным источников газеты, Анкара стремится предотвратить эскалацию и углубление войны. Для достижения этой цели турецкие дипломаты уже приступили к работе над моделью соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта.