Подведение итогов 2019 года, с которым выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в президентском дворце, во многом выявило перспективы для 2020-го. Так, рассказывая о результатах турецкой внешней политики, глава государства заявил, что Анкара приступила к переброске военных на территорию Ливии, и заявил о готовности начать разведку и разработку месторождений в Восточном Средиземноморье. Речь выглядела особенно интересно на фоне прозвучавшего накануне послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Выступление Эрдогана было посвящено тому, насколько выполнена Программа действий правительства на 2019 год. Основная содержательная часть затрагивала экономические проблемы республики. Неудивительно: это, пожалуй, главное, что занимает сейчас турецкое общественное мнение. В стране продолжается экономический кризис, который, как утверждают в экспертной среде, в последнее время серьёзно влияет на позиции президентской Партии справедливости и развития и на позиции её «башкана» (главы). Впрочем, Эрдоган пообещал, что инфляция снизится, а безработица сократится. Турецкий лидер сообщил, что новая краткосрочная Программа действий правительства на первое полугодие текущего года предусматривает 537 проектов на общую сумму 34 млрд турецких лир (примерно 5,8 млрд долларов).

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Впрочем, главное, чего ожидали от Эрдогана, — оценки ситуации в Средиземноморье. «Башкан» сообщил, что в соответствии с подписанными между Анкарой и Триполи меморандумами, в 2020 году власти страны начнут выдачу разрешений на разведку и разработку морских месторождений в восточной части Средиземного моря. Конфликт в регионе возник из-за того, что вокруг газовых месторождений у побережья Кипра образовался целый «треугольник» государств-интересантов — несмотря на то, что залежи находятся в зоне, из-за которой существует неурегулированный спор между Кипром и Турцией. Израиль, Греция и Кипр фактически самостоятельно определили судьбу газовых богатств, подписав соглашение о создании проекта EastMed — газопровода, призванного транспортировать «голубое топливо» в Европу.

Более того, глава турецкого государства всё-таки подтвердил отправку войск в Ливию — на помощь правительству национального согласия (ПНС).

Турция отправляет войска в Ливию с тем, чтобы поддержать признанное правительство и обеспечить стабильность в этой африканской стране. Мы осознаем, что безопасность Турции начинается далеко за пределами её границ и задействовали все имеющиеся политические, экономические, гуманитарные, дипломатические и военные ресурсы для стабильность в странах, к югу, — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Было это запугиванием или нет, но в тот же день стало известно, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который ведёт наступление на Триполи, согласен объявить перемирие, согласованное Москвой и Анкарой. Об этом сообщил, находясь в Бенгази, глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он (Хафтар — NEWS.ru) пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал. Это очень важно, — сказал германский министр.

По словам Мааса, цель намеченной на 19 января мирной конференции в Берлине — добиться эмбарго на поставки оружия сторонам ливийского конфликта и старта политического процесса с прицелом на дальнейшие выборы. Министр призвал к диалогу главу ПНС Фаиза Сараджа. Позже Хафтар заявил, что после переговоров в Германии снова посетит российскую столицу для продолжения диалога.

Зацикленность турецкого руководства на перспективах военной поддержки ПНС во многом отражает важность ливийского «трека» для официальной Анкары. Отталкиваясь от поддержки обладающего легитимностью триполийского правительства, находящаяся в состоянии экономического кризиса Турция имеет возможность отстаивать свои интересы в Восточном Средиземноморье и продолжать энергетические проекты. То, о чём не упомянул Эрдоган, говоря в своём итоговом «послании» о перспективах 2020 года, — это очевидный «африканский» перекос турецкой политики. Перекос, который призван расширить экономические возможности.