Эрдоган посетит пострадавший от землетрясения Измир

https://static.news.ru/photo/f7570902-1b7f-11eb-8c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует совершить поездку в пострадавший от сильного землетрясения город Измир на западе страны.

Ранее Эрдоган отправился с визитом в город Ван на востоке Турции.

Президент направляется из Вана в Измир, — приводит РИА Новости сообщение администрации турецкого лидера.

Как писал NEWS.ru ранее, 30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9.

Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 28 человек, пострадал 831 местный житель. Спасательные работы в районе завалов продолжаются.