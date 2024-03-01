Эрдоган: попытки Турции помирить Россию и Украину пошли прахом Эрдоган заявил о провале попыток Турции помирить Россию и Украину

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Инициативы Турции, направленные на поиск мирного решения конфликта между Россией и Украиной, пошли прахом, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на официальном открытии Антальского дипломатического форума. По его словам, никто не поддержал усилия Анкары. Историческая возможность спасти жизни была фактически саботирована, передает его слова ТАСС.

Украинский кризис перешел в свой третий год. Здесь, в Анталье, был дан старт стамбульскому [мирному] процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом. Историческая возможность добиться мира, уберечь от разрушений и спасти десятки тысяч жизней фактически была упущена, точнее говоря, саботирована, — заявил Эрдоган.

Кризисы по всему миру показали, что международная система неэффективна, добавил президент Турции. Больше всего доказательств этому можно найти в секторе Газа, где фактически происходит попытка геноцида, которой не препятствуют ни ООН, ни другие организации, заключил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем.