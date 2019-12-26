Президент Турции Тайип Эрдоган в январе попросит парламент страны о разрешении отправить военных в Ливию.
Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение, то мы его примем, — сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.
Он отметил, что без запроса Триполи турецкие военные никуда не отправятся.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся пять тысяч наёмников из Судана и две тысячи наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство третьих стран в дела Ливии не будет способствовать нормализации там обстановки. По его словам, Россия заинтересована в скорейшем прекращении кровопролития в этой стране.
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