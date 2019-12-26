https://static.news.ru/photo/49fde8d8-27d4-11ea-8aa8-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган в январе попросит парламент страны о разрешении отправить военных в Ливию.

Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение, то мы его примем, — сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Он отметил, что без запроса Триполи турецкие военные никуда не отправятся.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся пять тысяч наёмников из Судана и две тысячи наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство третьих стран в дела Ливии не будет способствовать нормализации там обстановки. По его словам, Россия заинтересована в скорейшем прекращении кровопролития в этой стране.