Эрдоган попросил принять Турцию в ЕС

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Если Турция будет принята в Евросоюз, то это нивелирует для Европы негативные последствия выхода из него Великобритании. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, призывая принять страну в состав содружества.

Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Всевозрастающая неопределённость, которую принёс с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство, — цитирует его ТАСС.

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом Турция подписала в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство. Однако переговоры о вступлении начались лишь в 2005 году, при этом они неоднократно прерывались из-за разногласий.

Ранее Эрдоган напомнил Евросоюзу об обещании сделать Турцию полноценным членом ЕС. Турецкий лидер заявил, что возглавляемая им страна всегда считала себя частью Европы. По словам политика, Анкара действует в интересах европейцев, если её не вынуждают к иному.

Как писал NEWS.ru, прошедший саммит Евросоюза продемонстрировал капитуляцию Брюсселя перед турецким руководством. Несмотря на то что критики Эрдогана ожидали ужесточения европейских санкций в ответ на турецкую активность в Восточном Средиземноморье, участники встречи лишь расширили символический список прежних ограничительных мер.