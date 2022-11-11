Эрдоган пообещал ответить Европе, «когда придет время» Эрдоган: Анкара даст ответ тем, кто 52 года держит Турцию «у дверей ЕС»

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал дать в будущем ответ тем, кто более полувека держит его страну «у дверей Евросоюза», об этом глава государства заявил на церемонии награждения Высшим орденом Тюркского мира, передает РИА Новости. Турция еще в 1967 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а в 1987 отправила заявку на членство в организации, но страну так и не приняли в ее состав.

Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время, — сказал он.

Эрдоган ранее заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары. Пока ими не сделаны нужные шаги, отметил он на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. 23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.

В октябре Эрдоган пообещал обеспечить распределение российского газа в Европу с помощью «Турецкого потока». Турецкий лидер и его российский коллега Владимир Путин ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.