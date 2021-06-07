Эрдоган пообещал очистить Мраморное море от «морских соплей»

Фото: Xinhua/Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, почему некоторых чиновников выселили с госдач после его прогулки. Об этом он поведал во время неформальной встречи с сотрудниками СМИ за шашлыками, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Украинский лидер отметил, что мысль проверить все госдачи ему пришла после неудачной прогулки по посёлку Конча-Заспа. По словам политика, он хотел зайти на территорию, где вёлся ремонт, однако его оттуда...