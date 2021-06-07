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Эрдоган пообещал очистить Мраморное море от «морских соплей»

17:15, 06 июня 2021
Реджеп Эрдоган Реджеп Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал избавить побережье Стамбула от «морских соплей», которые покрыли Мраморное море. Среди причин появления слизи на поверхности воды политик назвал слив неочищенных канализационных вод в море, а также потепление. Об этом сообщает KP.RU.

Он поручил тщательно разобраться в возникшей проблеме. Уточняется, что в комиссию войдут 300 человек.

Боюсь, если это распространится в Чёрное море, проблема будет гигантской. Нужно незамедлительно принять меры, — уточнил турецкий лидер.

Эксперты полагают, что причинами появления и распространения растительной слизи стали изменение климата и загрязнение вод. Густой гель серо-зелёного цвета появляется естественным образом, когда фитопланктон бесконтрольно разрастается.

Такие «морские сопли» несут угрозу морским обитателям и рыбакам. Обнаруженное ныне в Мраморном море, которое соединяет Чёрное и Эгейское моря, пятно слизи стало крупнейшим в истории.

Ранее в Чёрном море Турцией было обнаружено новое газовое месторождение, его объём составляет 135 млрд кубических метров. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

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