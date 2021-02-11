Эрдоган получил вторую дозу вакцины от нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/b92c29be-6c74-11eb-8daa-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил 11 февраля, что ему ввели вторую дозу вакцины от нового коронавируса. Первую он получил 14 января 2021 года. Президент республики защитился от недуга разработкой китайской компании.

Приветствую вас, дорогие братья, сегодня мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы надеемся, что в ближайшем будущем все наши жители сделали прививку, — написал политик в своём официальном Telegram-канале.

Накануне наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла получили первую дозу препарата от COVID-19. Они входят в четвёртую группу вакцинации — для тех, кто старше 70 лет.

Кроме того, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович недавно сделала прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Она отметила, что чувствует себя хорошо. При этом она напомнила, что решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно, а информация об этом относится к конфиденциальным данным о частной жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Россией, не является частью стратегии по вакцинации Евросоюза на текущем этапе — об этом сообщил представитель Еврокомиссии. По его словам, страны — члены ЕС смогут самостоятельно приобрести препарат после одобрения регулятора.

Представитель ЕК уточнил, что одним из критериев при выборе препаратов для централизованной закупки в союзе является наличие производственных мощностей на территории ЕС, что должно обеспечить доступ населения к вакцине и минимизировать риск перебоев с поставками.