Эрдоган похвалил решение России по Херсонской области Эрдоган назвал положительным решение России о выводе войск из Херсона

Фото: kremlin

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным решение России отвести войска за Днепр в Херсонской области, передает ТАСС. Он также отметил, что надеется продолжить обсуждение ситуации на Украине с российским лидером Владимиром Путиным.

Решение России — положительное решение. Если Путин примет участие в G20, то мы с ним там обсудим ситуацию на Украине, если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону, — сказал Эрдоган.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. До этого он отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.