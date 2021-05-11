Эрдоган поговорил с Путиным об отправке миротворцев в Палестину

https://static.news.ru/photo/f475e1ea-b319-11eb-8d37-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что необходимо проработать идею отправки миротворцев на территорию Палестины. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на сведения, предоставленные администрацией турецкого лидера.

По словам Эрдогана, важно отметить тот факт, что Москва и Анкара разделяют позицию по событиям в Иерусалиме. Президент Турции считает, что в ситуацию должен вмешаться Совбез ООН с целью предотвращения дальнейшего разрастания кризиса.

Эрдоган отметил, что также необходимо проработать идею отправки международных сил безопасности в регион для защиты палестинских гражданских лиц. Турецкий президент выразил уверенность, что Анкара и Москва будут сотрудничать в ООН, — заявили в администрации политика.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к деэскалации напряжённости в Восточном Иерусалиме.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. К настоящему моменту, по имеющейся информации, Израиль потерял пять человек. Более 200 получили ранения. В городе Лод погиб ребёнок. С палестинской стороны жертвами обстрелов стали примерно 30 человек (в их числе 10 детей), более 200 пострадали.