Эрдоган подтвердил желание Турции организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары предоставить площадку для проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передаёт ТАСС. Он добавил, что огорчён возникшей атмосферой войны между странами.

Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину, — сказал президент Турции во время пресс-конференции в Анкаре.

Утром 19 января Эрдоган предложил провести в Турции переговоры между лидерами России и Украины для урегулирования разногласий. Также стало известно, что Эрдоган планирует отдельно посетить Украину в ближайшее время. В пресс-службе турецкого лидера также подчеркнули, что будут держать контакт с Россией для предотвращения эскалации и недопущения военных действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует желание Анкары помочь в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, место переговоров для урегулирования ситуации на Украине вторично, главное — повлиять на Киев для реализации Минских соглашений. Песков отметил, что если Турция может повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать.

Обстановка на Украине является весьма и весьма напряжённой, добавил Песков. По его словам, к эскалации напряжения вокруг Украины приводят поставки оружия в эту страну, а также военные манёвры НАТО. Как отметил Песков, Москва хотела бы, чтобы её визави, в том числе в Германии, тоже обращали на это внимание.