Эрдоган анонсировал крупное соглашение с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/b7237314-cab3-11eb-852d-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турция подпишет с Азербайджаном полномасштабное межгосударственное соглашение. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал TRT.

После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули. После этого с моим братом (президентом Азербайджана. — NEWS.ru) Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где подпишем соглашение между нашими странами, — заявил политик.

Визит Эрдогана в Азербайджан запланирован с 14 по 16 июня. Сначала политик посетит Баку, затем ожидается его визит в Шушу, где он будет участвовать в церемонии закладки фундамента школы.

В декабре 2020 года турецкий лидер заявил, что Анкара способствовала «освобождению земель Азербайджана от оккупации» и внесла свой вклад в возвращение территорий Баку. Эрдоган подчеркнул, что Турция с самого первого дня конфликта в Нагорном Карабахе демонстрировала солидарность и поддерживала освобождение территорий.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.