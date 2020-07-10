Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Теперь памятник архитектуры вновь станет мечетью.
Российская сторона уже высказывала озабоченность в связи с планами турецких властей, депутаты Госдумы даже выступили с отдельным обращением к коллегам, но эффекта это, как и следовало ожидать, не возымело: Эрдоган неоднократно говорил о том, что определение статуса собора — внутреннее дело его страны.
Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев прокомментировал возвращение собору Святой Софии статуса мечети. Решение о возвращении статуса мечети — это, в первую очередь, жест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, желающего запечатлеть себя в истории символическим, знаковым шагом, считает эксперт. Решение лидера республики направлено на его традиционный электорат. При этом отношение в турецком обществе к этому неоднозначное, поскольку там сильны и позиции кемалистов, сторонников светского государства.
Как писал NEWS.ru, представители ЮНЕСКО отправили в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии. Специализированное учреждение ООН просит не превращать один из древнейших памятников христианской культуры в мечеть.