Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/3c028768-c2b9-11ea-82d7-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Турецкий лидер опубликовал в Twitter фотографию документа об изменении статуса здания.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Теперь памятник архитектуры вновь станет мечетью.

Российская сторона уже высказывала озабоченность в связи с планами турецких властей, депутаты Госдумы даже выступили с отдельным обращением к коллегам, но эффекта это, как и следовало ожидать, не возымело: Эрдоган неоднократно говорил о том, что определение статуса собора — внутреннее дело его страны.

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев прокомментировал возвращение собору Святой Софии статуса мечети. Решение о возвращении статуса мечети — это, в первую очередь, жест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, желающего запечатлеть себя в истории символическим, знаковым шагом, считает эксперт. Решение лидера республики направлено на его традиционный электорат. При этом отношение в турецком обществе к этому неоднозначное, поскольку там сильны и позиции кемалистов, сторонников светского государства.

Как писал NEWS.ru, представители ЮНЕСКО отправили в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии. Специализированное учреждение ООН просит не превращать один из древнейших памятников христианской культуры в мечеть.