Эрдоган поддержал открытие гумкоридора для раненых на Украине

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине. Он, выступая на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», отметил, что Анкара готова взять на себя лечение пострадавших, передает Milliyet.

Шереф-бей [омбудсмен Турции] говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых [на Украине]. Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гуманитарная обязанность. Мы продолжим работу в этом направлении, — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил, что Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной. По его словам, путь планируется сформировать при посредничестве Турции для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым.

На полях проходящей в Анкаре 11–12 января международной конференции омбудсменов состоялись встречи между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, турецким коллегой Шерефом Малкочем, а также уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем.

Москалькова также заявила, что омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По ее словам, в частности, речь идет о людях, привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские настроения.