Эрдоган поддержал «Крымскую платформу»

Лидеры Украины и Турции Владимир Зеленский и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы турецкий лидер поблагодарил коллегу за помощь украинских спасателей в тушении пожаров на территории страны и получил в ответ приглашение посетить Украину. Об этом сообщается на сайте главы турецкого государства.

Также Эрдоган поздравил президента и народ Украины с 30-летием независимости и отметил, что «с первых дней инициирования „Крымской платформы“ поддерживал и в дальнейшем будет поддерживать её работу».

Убеждён, что «Крымская платформа» станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма, — цитирует Эрдогана его пресс-служба.

Президент Турции подчеркнул, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Крыма останется неизменным и будет активно продвигаться на всех международных площадках.

Саммит «Крымская платформа» запланирован в Киеве на 23 августа, предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.