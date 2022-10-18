Эрдоган пишем, Макрон в уме Макрон придумал себе большой геополитический проект — тотальное сдерживание Эрдогана

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Рост геополитического влияния Турции, после начала российской военной операции на Украине продолжающей стремительно набирать очки благодаря неучастию в войне санкций, готовности предложить свое посредничество в дипломатическом урегулировании между Москвой и Киевом, а также в решении проблем продовольственной и энергетической безопасности, неожиданно столкнулся с серьезной проблемой. У этой проблемы есть имя, фамилия и высокая государственная должность в одной из ведущих стран Евросоюза, в который Турция когда-то хотела вступить, но, потолкавшись в предбаннике не одно десятилетие, в итоге так и не вступила. Поскольку не прошла строгий фейс-контроль европейского клуба.

Главную проблему президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана зовут Эммануэль Макрон. Самый амбициозный на сегодняшний день европейский лидер, время от времени демонстрирующий свои амбиции, выходящие далеко за рамки обязанностей хозяина Елисейского дворца, президент Макрон придумал себе большой геополитический проект, призванный повысить его собственный вес в глазах европейских союзников.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Это проект — тотальное сдерживание Реджепа Тайипа Эрдогана, на всех политических, дипломатических и экономических фронтах разворачивающего свое генеральное наступление.

Всем, кто шагает вместе со своим полководцем Эрдоганом в «марше турецкого» на Юге Европе, в Закавказье и других частях большой Евразии, президент Макрон решил преподать политические уроки французского. Выступая главным оппонентом турецкого лидера, французский лидер тем самым как бы посылает западным коллегам сигнал: смотрите, всем вам не нравится то, что делает этот авторитарный, чуждый нам по духу и ценностям, постоянно вставляющий палки в колеса и сотрудничающий с Москвой Эрдоган. Но только я, Эммануэль Макрон, президент Франции, наделенный особым стратегическим видением отношений Востока и Запада, в отличие от всех вас, способен встать на пути Эрдогана и сказать ему громкое «нет».

В полной мере эта активность президента Франции проявилась после обнародованного на прошлой неделе предложения Москвы проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию и создать на границе ЕС крупнейший в Европе газовый хаб, куда можно было бы перенаправить объем транзита через систему труб «Северного потока». По словам Владимира Путина, такой хаб мог бы стать площадкой не только поставок, но и определения цены на газ «на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски».

Лидеры России и Турции успели обсудить инициативу Москвы в ходе своей встречи в Астане. Реакция Эрдогана на предложение России оказалась весьма позитивной.

Однако тут же заработал механизм торможения.

Первая европейская реакция пришла из Парижа и оказалась негативной. В заявлении администрации президента Макрона отмечается, что Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктур вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом.

Для нас нет смысла создавать новые инфраструктуры, которые позволят импортировать больше российского газа, — сообщили в Елисейском дворце, напомнив, что Европа стремится избавиться от зависимости от газа из России.

Не так давно президент Макрон призвал сограждан готовиться к суровым временам, когда один кризис будет следовать за другим. И вот теперь он фактически дал понять, что готов не бороться с этими кризисами, а ускорить их приближение. Лишь бы только сорвать то, что задумали Путин и Эрдоган. Произошло это в тот самый момент, когда у Турции с ее развитой газотранспортной инфраструктурой, казалось бы, должна была появиться возможность стать транзитером российского, азербайджанского, иранского, иракского и среднеазиатского газа.

Еще одну геополитическую бомбу на пути России, Турции, а также ближайшего союзника Анкары — Азербайджана, президент Макрон взорвал на прошлой неделе, дав пространное интервью телеканалу France 2. Оно стало самым скандальным внешнеполитическим высказыванием президента Макрона, на которое не могли не отреагировать Владимир Путин и Ильхам Алиев. Вот одно из высказываний — об армяно-азербайджанском конфликте. «Россия воспользовалась этим конфликтом, вмешалась в конфликт и явно сыграла в игру Азербайджана при соучастии Турции и вернулась туда, чтобы ослабить Армению. И то, что происходит здесь, — это дестабилизирующий маневр России, которая пытается создать беспорядки на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последние месяцы, когда появились реальные предпосылки для примирения и восстановления дипломатических отношений Анкары и Еревана, в дело снова вмешался президент Макрон, чтобы убить двух зайцев — сорвать и армяно-турецкое урегулирование, и подписание мирного договора между Ереваном и Баку. После недавнего визита в Париж премьер-министра Армении Никола Пашиняна тон его заявлений стал меняться. С подачи Макрона в пику Москве и Анкаре в Ереване заговорили о необходимости отправить на границу с Азербайджаном наблюдательную миссию Евросоюза, которая на прошлой неделе прибыла в Армению. Комментируя эту инициативу, которая выскочила, как черт из табакерки, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва видит в миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе попытки потеснить посреднические усилия Москвы и вклиниться в урегулирование на Южном Кавказе. Опять спасибо президенту Макрону.

И наконец, еще один удар в спину Турции президент Макрон нанес этой осенью, когда ее проблемные отношения с Грецией стали вновь балансировать на грани вооруженного конфликта.

Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерег Турцию от попыток поставить под вопрос суверенитет греческих островов, предупредив, что такие действия будут расценены как пересечение Анкарой красной линии. Уже после возвращения из Нью-Йорка греческий премьер попытался усилить психологический прессинг на Эрдогана, дав понять, что военное превосходство Турции над Грецией вовсе не гарантирует соседу победу в случае конфликта Афин и Анкары. Как считает Мицотакис, Грецию поддерживают против Турции вся Европа, а также союзники по НАТО, в то время как Турция остается в западном лагере чужаком.

Другая сторона может монотонно повторять свою ложь и угрозы. Однако в этом танце она остается одна. Ведь против нее не только Греция, но и вся Европа, а также наши союзники по НАТО. Мы сохраняем спокойствие и уверенность в своих ясных позициях с силой международного права, бдительностью наших вооруженных сил, поддержкой наших союзников, — заявил Кириакос Мицотакис.

Впрочем, говоря о всей Европе, греческий лидер все же допустил некое преувеличение. Единственным европейским лидером, который в условиях обострения отношений между Анкарой и Афинами выступил с открыто антитурецкой позицией, оказался все тот же президент Макрон.

В то время как повторяются провокации и неприемлемые заявления, ставящие под сомнение суверенитет Греции, я бы хотел решительно и ясно выразить полную поддержку Афинам. И мы не допустим никакого нарушения порядка в Восточном Средиземноморье, а также в отношении Греции, — заявил французский лидер, обращаясь к греческому премьеру. Таким образом, на геополитическом пространстве большой Евразии у нас на глазах формируются две оси Париж — Афины — Ереван и Анкара — Москва — Баку.

Используя все площадки, чтобы доказать преимущество своей оси, президент Франции проявляет все большую изобретательность. В ходе состоявшегося в конце августа визита в Алжир он заявил, что, оказывается, в Турции, России и Китае есть некие сети, которые вынашивают неоколониальные и империалистические планы и выступают против Франции.

Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну, — ответил представитель МИД Турции Танжу Бильгич. — Если Париж полагает, что на Африканском континенте имеет место негативное восприятие Франции, то причиной тому являются колониальное прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым, и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран, — добавил турецкий дипломат.

Впрочем, сам президент Турции, видя кавалерийские атаки Парижа, порой относится к ним с грубоватым юмором. В ходе состоявшегося в начале октября в Праге первого заседания Европейского политического сообщества — детища Эммануэля Макрона, он даже предложил в шутку принять Францию в Организацию тюркских государств, обратившись к французскому лидеру со словами: «Макрон, давай и тебя возьмем».

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако в Праге Эммануэль Макрон вновь призвал Реджепа Тайипа Эрдогана ввести санкции против России и не способствовать обходу уже введенных европейских ограничений.

Так что вопрос о том, куда и зачем президент Эрдоган сможет однажды взять Макрона, остается неясным.

Пока ему остается идти дальше своим путем, прогуливая политические уроки французского.