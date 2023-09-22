Эрдоган перепутал цвета ООН с флагом ЛГБТ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган перепутал цвета ООН с флагом ЛГБТ, пишет Reuters. Политик пожаловался, что в штаб-квартире организации повсюду установлены разноцветные флаги. При этом на самом деле полотна означают устойчивое развитие организации.

Один из вопросов, который беспокоит меня больше всего, заключается в том, что в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: ступени и другие места. Сколько сейчас представителей ЛГБТ в мире? Люди, которые выступают против них, тоже имеют право быть услышанными, — сказал Эрдоган.

В ООН объяснили, что штаб-квартира на сегодняшний день украшена 17 цветами. Каждый из них означает цель в области устойчивого развития, которые мировые лидеры приняли еще в 2015 году. Речь идет о борьбе с нищетой, голодом и изменениями климата.

Ранее президент США Джо Байден оконфузился во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях сессии Генассамблеи ООН. Американский лидер сначала врезался во флаг Бразилии, а потом забыл про дипломатический жест в виде рукопожатия.