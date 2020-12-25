Эрдоган ответил на похвалу Путина

https://static.news.ru/photo/bfa65e9a-46a4-11eb-b819-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что он держит слово.

Говоря о российском президенте, Эрдоган подчеркнул, что «это относится и к нему самому». Кроме того, политик назвал большой редкостью уровень отношений между Москвой и Анкарой.

Заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью, — сказал Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

Оценку своим отношениям с Эрдоганом Путин дал во время ежегодной пресс-конференции. Несмотря на то что у них бывают противоположные взгляды, турецкий лидер является человеком, который держит слово, отметил тогда российский лидер. Путин назвал Эрдогана настоящим мужчиной, который «хвостом не виляет».

Противоречием между Россией и Турцией является Крым. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал международный саммит «Крымской платформы» в мае 2021 года, на котором планируется обсудить вопрос возвращения украинского контроля над полуостровом. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с украинским коллегой в Анкаре заявил о поддержке «Крымской платформы». При этом, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, несмотря на позицию Анкары по российскому полуострову, отношения между двумя странами носят взаимовыгодный характер, сообщал NEWS.ru.