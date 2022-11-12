Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел неправильным обсуждать решение президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20. По его словам, он считал целесообразным присутствие российского лидера в Индонезии, передает РИА Новости.
Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу, — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что в ходе последних переговоров с Путиным он сказал ему, что придерживается мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако российский лидер, по словам Эрдогана, сказал: «Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам».
Делегацию России на G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан предположил, что у украинского лидера плотный график, и отметил, что это следует уважать.