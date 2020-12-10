Эрдоган отреагировал на показ трофейной техники на параде в Баку

https://static.news.ru/photo/3034fbee-3ae3-11eb-be4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время военного парада в Баку по площади проехала трофейная военная техника, а также грузовик с панно из номеров захваченных армянских машин. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на это улыбкой.

Во время трансляции парада президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на проезжающую колону и что-то сказал турецкому лидеру, тот в ответ начал улыбаться. Среди захваченной техники были танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы и зенитные установки.

В торжественном мероприятии принимали участие более трёх тысяч военнослужащих, в том числе турецкой армии, а также 150 единиц техники. Были показаны новейшие ракетные установки и системы противовоздушной обороны.

Перед началом парада министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал рапорт главам государств, затем прозвучали государственные гимны двух стран, после чего Алиев и Эрдоган выступили с трибуны. Затем начался проход личного состава вооружённых сил.

По площади проехала техника, находящаяся на вооружении азербайджанской армии: танки, бронетранспортёры, самоходные гаубицы, артиллерийские установки, противотанковые системы, реактивные системы залпового огня и другие. Были продемонстрированы беспилотники как азербайджанского, так и турецкого, а также израильского происхождения. Они использовались во время конфликта в Карабахе.

Как писал NEWS.ru, выступая на параде, Эрдоган призвал руководство Армении взяться за ум. Он подчеркнул, что Ереван «обрёк свой народ на беду». Если власть в Армении сможет извлечь урок из карабахского конфликта, тогда в регионе начнётся новая эра, отметил политик.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Также под контроль Азербайджана вернулись пять районов Карабаха. В регион были введены российские миротворцы. Они контролируют режим прекращения огня.