Эрдоган отказался увольнять инициатора комендантского часа

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу 12 апреля подал в отставку после решения ввести 48-часовой комендантский час, который привёл к массовому скоплению людей на улицах и беспорядкам.

Ответственность за исполнение комендантского часа, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Я покидаю свой пост главы Министерства внутренних дел, — цитирует ТАСС чиновника. Ранее NEWS.ru писал, что...