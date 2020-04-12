Мир

Эрдоган отказался увольнять инициатора комендантского часа

00:13, 13 апреля 2020
Тайип Эрдоган Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал заявление главы МВД Сулеймана Сойлу об отставке. Глава турецких силовиков тем самым хотел взять на себя ответственность за неудачную попытку введения в стране 48-часового комендантского часа.

Пресс-служба администрации президента Турции объявила, что Эрдоган отставку не принял, поскольку не счёл требование Сойлу подходящим, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неожиданное введение в Турции комендантского часа из-за угрозы распространения коронавируса спровоцировало массовые беспорядки в очередях за продуктами питания во многих городах. Перепуганные жители крупных городов страны кинулись скупать воду, хлеб, муку и другие продукты, начались массовые потасовки.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях