Эрдоган отказался увольнять инициатора комендантского часа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал заявление главы МВД Сулеймана Сойлу об отставке. Глава турецких силовиков тем самым хотел взять на себя ответственность за неудачную попытку введения в стране 48-часового комендантского часа.
Пресс-служба администрации президента Турции объявила, что Эрдоган отставку не принял, поскольку не счёл требование Сойлу подходящим,
Ранее NEWS.ru сообщал, что неожиданное введение в Турции комендантского часа из-за угрозы распространения коронавируса спровоцировало массовые беспорядки в очередях за продуктами питания во многих городах. Перепуганные жители крупных городов страны кинулись скупать воду, хлеб, муку и другие продукты, начались массовые потасовки.
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