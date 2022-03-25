«Это собственность Турции»: Эрдоган отказался передавать Украине С-400

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Анкара не станет передавать Киеву российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос закрыт, так как ЗРК являются собственностью Турции.

Тема С-400 закрыта для Турции, это собственность страны, — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что США проводят переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и отмену санкций.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на уступки. Впоследствии Белый дом исключил Анкару из программы F-35.

Москва и Анкара заключили соглашение о поставке полка C-400 в 2017 году. Летом и осенью 2019-го ЗРК прибыли в Турцию.