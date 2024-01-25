Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО Эрдоган утвердил ратификацию Турцией приема Швеции в НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete. Ранее проект закона поддержали члены Великого национального собрания страны.

Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства, — говорится в сообщении телеканала NTV.

Таким образом, Турция официально завершила процесс утверждения членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Ранее члены Великого национального собрания Турции поддержали проект закона, позволяющего одобрить вступление Швеции в НАТО. За законопроект проголосовали 287 депутатов из 346, еще 55 парламентариев высказались против вступления государства в Североатлантический альянс. В настоящее время единственной страной, еще не одобрившей вступление Швеции в НАТО, осталась Венгрия.

В декабре турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО в том случае, если США поставят Анкаре истребители F-16. По словам собеседников издания, примерно таким же образом Турция уже добилась отмены «тайного эмбарго» на поставки оружия, введенного против нее «тремя-четырьмя» странами.