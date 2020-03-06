https://static.news.ru/photo/a7533fb6-5fb9-11ea-aecd-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Michael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил договорённости по сирийской провинции Идлиб, достигнутые с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта.

Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган считает, что соглашение защищает границы Турции от атак Сирии и готовит почву для стабилизации в Идлибе.

Однако Турция готова в любой момент пресечь попытки сторонников сирийского лидера Башара Асада нарушить режим перемирия.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган и власти Турции надеются на то, что ситуация в Ливии разрешится. Анкара рассчитывает на решение, аналогичное принятому в Москве по сирийскому Идлибу.