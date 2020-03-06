Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил договорённости по сирийской провинции Идлиб, достигнутые с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта.
Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган считает, что соглашение защищает границы Турции от атак Сирии и готовит почву для стабилизации в Идлибе.
Однако Турция готова в любой момент пресечь попытки сторонников сирийского лидера Башара Асада нарушить режим перемирия.
Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган и власти Турции надеются на то, что ситуация в Ливии разрешится. Анкара рассчитывает на решение, аналогичное принятому в Москве по сирийскому Идлибу.
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