Эрдоган оценил роль Турции в переговорах России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что только Анкара может обеспечить достижение прогресса на переговорах России и Украины. По его мнению, страна поддерживает одинаково тесные отношения с Москвой и Киевом, поэтому способна объединить две стороны, передаёт ТАСС.

Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами войны и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон, — заявил Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил роль белорусского коллеги Александра Лукашенко в переговорном процессе с Украиной. По мнению президента, начать диалог с Киевом стало возможным во многом благодаря Минску.

Путин также отметил, что переговоры с Украиной вновь вернулись в тупиковую точку. По словам российского лидера, Киев отошёл от стамбульских договорённостей: вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.

Минобороны России многократно отчитывалось о сбитии ударных и разведовательных БПЛА Bayraktar ТВ-2 турецкого производства, которые находятся на балансе Вооружённых сил Украины. К 2022 году у ВСУ числились «десятки» БПЛА данного типа, утверждает Bloomberg. По неподтверждённой информации, Анкара поставляла Киеву Bayraktar и в течении спецоперации российских военных на Украине.

Ранее в интервью газете Aydinlik посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки турецких ударных и разведовательных беспилотников (БПЛА) Bayraktar на Украину воспринимаются в России болезненно. Он связал это с тем, что жертвами этих БПЛА становятся российские военные. Он также отметил, что Россия не поставляет оружие врагам Анкары.