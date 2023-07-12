Эрдоган оценил перспективы российских миротворцев в Карабахе Эрдоган выразил уверенность, что Россия останется приверженной договоренностям по Карабаху

Фото: Turkish Presidency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Россия выполнит условие соглашения по присутствию своих миротворцев в Карабахе. Такую уверенность высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе. При этом он высказал личную трактовку положений данного соглашения. Слова Эрдогана приводит РИА Новости.

Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Документ определяет пятилетний срок пребывания российского военного контингента в регионе, после чего он может быть продлен еще на пять лет, если ни одна из сторон не будет возражать. В своем выступлении Эрдоган не стал комментировать этот пункт соглашения.

В соответствии с соглашениями российские военные останутся в определенных территориях до 2025 года. После этого они их покинут. Я уверен, что Россия останется приверженной этим договоренностям. И президент Азербайджана Ильхам Алиев следит за этой темой, — сказал турецкий лидер.

Боевые действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Столкновения привели к жертвам среди мирного населения. Несколько попыток установить перемирие не увенчались успехом, пока не было достигнуто трехстороннее соглашение 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших.

11 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал переговоры на высшем уровне с Арменией в ближайшие дни по мирному договору. Он отметил позитивное продвижение в позиции Еревана и подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сближение позиций.