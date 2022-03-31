Эрдоган оценил действия Азербайджана в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Азербайджана в Карабахе «оборонительным ответом». По его словам, на сегодняшний день важно обеспечить вывод незаконных армянских вооружённых формирований с территории Азербайджана.

Азербайджан полностью соблюдает положения трёхсторонней декларации. Следовательно, нарушения со стороны Баку нет. Поскольку здесь было нападение на Азербайджан, был и оборонительный ответ, — сказал Эрдоган.

В Министерстве обороны России 26 марта сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Позднее Минобороны Азербайджана прояснило свою позицию по заявлению российского ведомства.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена организовать трёхстороннюю встречу глав МИД Турции, Азербайджана и Армении. По его словам, Баку уже поддержал данную инициативу. Он также напомнил, что Азербайджан предложил Армении всеобъемлющее мирное соглашение. По его словам, в процессе нормализации отношений с Ереваном Анкара не предпринимала серьёзных шагов без консультаций с Баку.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.