Эрдоган объявил соцсети главной угрозой демократии

Социальные сети превратились в одну из основных угроз демократии, хотя поначалу считались символом свободы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации, — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что соцсети угрожают всему миру, а не только отдельным странам. При этом Эрдоган отметил, что власти стремятся защитить своих граждан, «особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации». Эрдоган отверг любые подозрения в нарушении права на получение «точной и беспристрастной» информации.

Эрдоган считает, что демократические страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность на фоне «роста проявления виртуального фашизма и потоков лживой информации».

По данным правозащитной организации Freedom House, Турция набирает 34 балла (чем они выше, тем меньше свобод) в списке стран с самым несвободным Интернетом. В июле 2020 года в стране был принят закон, по которому соцсети обязаны регистрироваться на территории страны и удалять контент по требованию властей в течение 48 часов.

С июня 2020 года по май 2021-го в стране были заблокированы сотни сайтов. Под стражу заключили ряд оппозиционеров за критические публикации в адрес властей в Twitter.

Россия в 2015 году, по данным Freedom House, набрала 60 баллов в списке стран с несвободным Интернетом. В настоящее время рейтинг страны составляет 30 баллов.

Ранее российский блогер Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО, в котором рассказал, что ему и его девушке угрожают проблемами. По его словам, следователи требуют от него признания, что песня про «Норд-Ост» была спета в 2018-м, а не в 2012 году, а также отказа от адвокатов.