Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Фото Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими, сообщает агентство Anadolu.

Начинается новая фаза формирования (в Сирии) «зоны безопасности» на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что в дальнейшем последуют другие фазы, в ходе которых будет осуществляться зачистка от боевиков других приграничных районов Сирии. Число участников операции и другие подробности турецкий лидер не привёл. При этом отметил, что Анкара будет следить за реакцией «на законные шаги Турции в сфере безопасности».