Эрдоган объявил о начале испытаний турецких ракетных двигателей

https://static.news.ru/photo/eddc72c2-ead3-11ea-a02c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Турция начинает испытания ракетных двигателей собственного производства. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Я хочу вам сообщить о том, что мы приступим к первым космическим испытаниям технологий жидкостных ракетных двигателей, — цитирует его агентство Anadolu.

Турецкий лидер отметил успехи страны в производстве оборонной продукции. В качестве примера он привёл беспилотники и высокоточную противокорабельную крылатую ракету «Ястреб». По словам Эрдогана, с началом испытаний упомянутых двигателей Турция войдёт в «космическую лигу».

Ранее сообщалось, что с 2023 года Анкара планирует начать собственную программу подготовки астронавтов. На проект будет выделено около $6 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что в США создали ракетный двигатель BE-4. Он призван заменить российские РД-180, которыми оснащаются ракеты семейства Atlas. В серийное производство агрегат пока не запущен.