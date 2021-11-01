Эрдоган объяснил своё отсутствие на климатической конференции в Глазго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему не поехал на климатическую конференцию в Глазго. Он рассказал, что его отсутствие на мероприятии связано с несоответствием протоколов организаторов стандартам безопасности, на которые рассчитывала Анкара. Об этом турецкий лидер рассказал в эфире телеканала NTV.

Как отметил Эрдоган, в дальнейшем выяснилось, что организаторы могли удовлетворить стандарты, по которым для Турции пришёл отказ, для другой страны в качестве исключения. Это не соответствовало дипломатическим устоям и было неприемлемо для Анкары.

Так что мы продолжили переговоры с жёстких позиций. К счастью, [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон заинтересовался этой проблемой. Поначалу он сказал, что проблема решилась, но потом сообщил, что шотландская сторона создаёт трудности. Так что мы отказались от приезда в Глазго, — пояснил Эрдоган.

Он добавил, что в ситуации с протоколами в Глазго речь шла не только о личной безопасности, но и о репутации Турции.

Двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) в Глазго открылась в воскресенье, 31 октября, однако основная работа там начнётся 1 ноября, когда там стартует саммит мировых лидеров. Он продлится два дня. В Шотландию прилетят президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго. Он записал видеообращение к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.