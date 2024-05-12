Эрдоган объяснил, почему он не поехал в США Эрдоган связал отмену поездки в США с плотным графиком

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог совершить поездку в США 9 мая, где планировал встретиться с американским коллегой Джо Байденом, из-за несовместимости графиков обеих сторон, об этом политик рассказал в интервью греческой газете «Катимерини» перед визитом премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару. Он напомнил, что у хозяин Белого дома плотный график накануне выборов.

Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным, — ответил Эрдоган.

Подобные визиты осуществляются в удобное для обеих сторон время, продолжил турецкий лидер. По словам Эрдогана, в настоящее время Анкара и Вашингтон обсуждают более подходящую дату.

Президента Турции также спросили, считает ли он, что США должны играть посредническую роль в отношениях Турции и Греции. Он ответил, что Анкара выступает за сохранение политического баланса. По мнению Эрдогана, важно создавать основу для конструктивного диалога, сохраняя дистанцию.

Кроме того, у нас есть прямые контакты с Грецией без посредников. Сохранение и развитие этих контактов будет способствовать более позитивному развитию наших отношений, — заключил он.

Ранее Эрдоган объявил об отмене многих торговых ограничений с Израилем. По его словам, Тель-Авив не должен поддаваться «угрозам диктатора» и зависеть от него.