https://static.news.ru/photo/1b019936-1b53-11ea-8879-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его страну не принимают в Евросоюз из-за принадлежности к другой религии.

Нам говорят, что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом. Истинная причина заключается в том, что мы — мусульмане, — приводит во вторник агентство Anadolu слова Эрдогана.

Анкара подписала Соглашение об ассоциации между Турцией и Европейским экономическим союзом в 1963-м и, таким образом, приобрела статус ассоциированного члена. В 1987 году Турция официально направила заявление на членство в Евросоюзе, однако стала кандидатом на вступление в интеграционное объединение лишь спустя 12 лет.



Членству Турции в союзе мешает то, что страна не располагает территорией в Европе, в полной мере не разделяет демократические европейские ценности, а также находится в конфликте с Грецией.

Ранее NEWS.ru писал, что министр энергетики и окружающей среды Греции Димитрис Иконом и вся делегация страны покинули церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Такой поступок стал реакцией греков на высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ.

Активная геолого-разведочная деятельность Турции на кипрском шельфе связана с тем, что там были обнаружены запасы газа. Их разработка уже положила начало «альянсу» трёх стран — Кипра, Греции и Израиля, который получил поддержку США. Анкара считает запасы газа своими. ЕС уже рассматривал возможность ввода санкций против Турции из-за этого.