Эрдоган обвинил НАТО в отсутствии поддержки в борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/3484bb9e-54d3-11eb-8472-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: XinHua/Global Look Press

Турция осталась один на один с терроризмом из-за бездействия со стороны НАТО. Об этом на выступлении в Анкаре заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

На наших восточных границах начинается безопасность Евросоюза и НАТО. Мы никогда не отказывались от сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом — так почему тогда страны Альянса оставляют нас в одиночестве? Кто ещё, кроме Турции, борется с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ. — NEWS.ru)? — задался вопросом Эрдоган, чьи слова приводит агентство Anadolu.

Политик заявил, что США оказывают помощь сирийским курдам, которых в Турции считают террористической организацией. По словам президента Турции, группировкам курдов были направлены грузовики с оружием и транспортные средства, которые они использовали для военных действий против турецкой стороны.

Эрдоган также отметил, что Турция готова восстанавливать отношения с ЕС. По его словам, есть предпосылки к позитивной повестке в долгосрочной перспективе. Президент заметил, что хоть процесс членства страны в Евросоюзе и затянулся на много лет, положительное решение в этом направлении послужит дальнейшему укреплению отношений.

Как писал NEWS.ru, если Турция будет принята в Евросоюз, то это нивелирует для Европы негативные последствия выхода из него Великобритании. Об этом заявил Эрдоган, призывая принять страну в состав содружества.

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом Турция подписала в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство. Однако переговоры о вступлении начались лишь в 2005 году, при этом они неоднократно прерывались из-за разногласий.