Эрдоган обвинил Европу в проблемах с поставками газа Президент Турции Эрдоган: Европа сама виновата в проблемах с поставками газа

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Лидеры стран Евросоюза являются главными виновными в проблемах с поставками российского газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, трудности наступят зимой с приходом холодов, передает Anadolu. Турецкий лидер добавил, что не желал бы такого развития ситуации, но «имеем то, что имеем».

Европа пожинает то, что посеяла. Позиция Европы в отношении господина Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять: «Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично». Путин использует все рычаги, имеющиеся в его распоряжении. Главный из этих инструментов — природный газ, — сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что в отличие от большинства европейских стран Турция не испытывает проблем с российским газом, а жители страны могут чувствовать себя комфортно как минимум в ближайшую зиму.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» обнаружили поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» можно будет восстановить, если страны — члены Евросоюза снимут с России санкции, препятствующие обслуживанию газовой системы. Он подчеркнул, что ситуация с приостановкой поставок газа по «Северному потоку» связана исключительно с антироссийскими санкциями, других затрудняющих факторов не существует.