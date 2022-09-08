Эрдоган обсудит с Путиным проблему вывоза зерна с Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласен с тем, что зерно с Украины идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, и намерен обсудить эту тему с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде. По его словам, которые приводит телеканал ТРТ, Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России, причем как можно скорее.

Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые, <...> которые и ввели санкции [против Москвы]. Мы [с президентом РФ] обсудим в Самарканде эту тему, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены, однако по Всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. На них вывезли только 60 тысяч тонн зерна из 2 млн тонн. Президент России добавил, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, и предложил задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.