Эрдоган обсудит с кабмином организацию встречи Путина и Зеленского

Организация потенцильно возможной встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского будет одной из главных тем на заседании турецкого правительства. Его проведёт во вторник лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал TRT.
Также на совещании будут
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. Глава государства добавил, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой, на очереди переговоры с Москвой. Эрдоган отметил, что Зеленский был настроен оптимистично по поводу встречи, а Анкара ждёт схожей реакции и от Путина.
При этом на то, что переговоры должны пройти в его стране, рассчитывает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Венгрию после установления режима прекращения огня. По его словам, переговоры должны пройти при участии украинского президента Владимира Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.