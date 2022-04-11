Эрдоган обсудит с кабмином организацию встречи Путина и Зеленского

Организация потенцильно возможной встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского будет одной из главных тем на заседании турецкого правительства. Его проведёт во вторник лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал TRT.

Также на совещании будут обсуждаться проблемы в турецкой экономике и эпидемиологическая обстановка в стране, отмечается в СМИ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. Глава государства добавил, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой, на очереди переговоры с Москвой. Эрдоган отметил, что Зеленский был настроен оптимистично по поводу встречи, а Анкара ждёт схожей реакции и от Путина.

При этом на то, что переговоры должны пройти в его стране, рассчитывает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Венгрию после установления режима прекращения огня. По его словам, переговоры должны пройти при участии украинского президента Владимира Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.