Эрдоган обсудил во Львове обмен военнопленными между Россией и Украиной

Фото: president.gov.ua

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и генеральный секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил вопрос обмена военнопленных между Москвой и Киевом. Эрдоган отметил, что стороны придают этому вопросу большое значение. Западные СМИ до встречи сообщали, что глава Турции предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Мы обсудили обмен военнопленными и наши инициативы в этом отношении, я также хотел бы отметить, что мы придаем большое значение этому вопросу, — сказал Эрдоган журналистам на пресс-конференции по итогам встречи.

Президент добавил, что в ходе встречи Путин и Зеленский могут определить дорожную карту по Украине.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны. Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, «срочно необходима договоренность, чтобы восстановить» ЗАЭС «как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района».

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович высказал предположение, что турецкий лидер и глава ООН могут попробовать убедить главу украинского государства согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.