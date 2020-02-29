https://static.news.ru/photo/372f0eea-5b0e-11ea-b9ae-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президенты Турции и Ирана Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели телефонный разговор. Турецкий лидер в ходе беседы подтвердил приверженность политическому решению кризиса в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского президента. Эрдоган в разговоре также отметил, что переговоры по Сирии в рамках астанинского процесса достигли положительных результатов и должны продолжиться для достижения мира и стабильности в САР.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли несколько десятков турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что Турция намерена действовать самостоятельно, так как Россия не соблюдает сочинские и астанинские договорённости по Сирии.