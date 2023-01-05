Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским урегулирование украинского кризиса, сообщили в администрации турецкого лидера. В разговоре с Киевом Анкара вновь предложила посредничество в урегулировании конфликта.
Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной, — говорится в сообщении.
Кроме того, Эрдоган вместе с Зеленским обсудили события вокруг зернового коридора, поддержку со стороны Турции в гуманитарной сфере и энергетике.
Зеленский отметил, что в ходе диалога была поднята тема Запорожской АЭС и ядерная безопасность в принципе, а также вопрос обмена пленными. Он отметил, что Украина ценит готовность Турции участвовать в реализации ее «формулы мира».
5 января стало известно о телефонных переговорах с Эрдоганом президента России Владимир Путина. Стороны обсудили ряд вопросов, в числе которых значатся торгово-экономические связи двух стран и ситуация на Украине. Лидеры государств подняли вопросы экспорта зерна с Украины, согласно стамбульскому соглашению, подписанному в июле 2022 года, а также обсудили сирийское урегулирование.