Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса

Фото: Ukrainian presidential office/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским урегулирование украинского кризиса, сообщили в администрации турецкого лидера. В разговоре с Киевом Анкара вновь предложила посредничество в урегулировании конфликта.

Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной, — говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган вместе с Зеленским обсудили события вокруг зернового коридора, поддержку со стороны Турции в гуманитарной сфере и энергетике.

Зеленский отметил, что в ходе диалога была поднята тема Запорожской АЭС и ядерная безопасность в принципе, а также вопрос обмена пленными. Он отметил, что Украина ценит готовность Турции участвовать в реализации ее «формулы мира».

5 января стало известно о телефонных переговорах с Эрдоганом президента России Владимир Путина. Стороны обсудили ряд вопросов, в числе которых значатся торгово-экономические связи двух стран и ситуация на Украине. Лидеры государств подняли вопросы экспорта зерна с Украины, согласно стамбульскому соглашению, подписанному в июле 2022 года, а также обсудили сирийское урегулирование.