Эрдоган обсудит с Зеленским урегулирование ситуации на Украине Эрдоган заявил о планах обсудить с Зеленским пути урегулирования ситуации на Украине

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 5 января намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможности урегулирования ситуации на Украине, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что собирается также поднять тему «зернового коридора».

С уважаемым господином Зеленским у нас сегодня планируется разговор. Мы обсудим ситуацию на Украине, предложим пути смягчения ситуации. Также обсудим «зерновой коридор», — сказал Эрдоган в рамках заседания правящей партии.

5 января также стало известно о телефонных переговорах президента России Владимир Путина с Эрдоганом. Стороны обсудили ряд вопросов, в числе которых значатся торгово-экономические связи двух стран и ситуация на Украине. Лидеры государств подняли вопросы экспорта зерна с Украины, согласно стамбульскому соглашению, подписанному в июле 2022 года, а также обсудили сирийское урегулирование.

Ранее Эрдоган заявил, что более 16 млн тонн зерновых было вывезено из украинских портов в рамках продуктовой сделки. По этому договору предполагается вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов, включая одесский.