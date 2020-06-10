Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Ливии

https://static.news.ru/photo/dfef02c2-ab29-11ea-99bd-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились по телефону. Лидеры обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе.

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии и Идлибе, а также региональные вопросы, — цитирует сообщение администрации Эрдогана РИА Новости.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и тема борьбы с коронавирусом, а также шаги, которые будут предприняты после окончания пандемии.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице участки. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Ранее пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сообщил, что Анкара применит силу против Ливийской национальной армии под предводительством Хафтара в случае малейшей угрозы ущерба своим интересам в африканской стране.

Как передавал NEWS.ru, в конце мая 2020 года в ПНС заявили об изменении баланса сил в Ливии из-за активного вмешательства Турции в конфликт.