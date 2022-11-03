Эрдоган обсудил с Путиным ценовую политику на нефть

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили в ходе переговоров ценовую политику на нефть. Турецкий лидер отметил, что его страна предпримет шаги в этом вопросе только после обсуждения ценовой политики с российским президентом, сообщает телеканал A Haber.

Мы продолжаем свой путь со здоровой экономикой. Мы снижаем процентную ставку до однозначных чисел. Единственная причина дефицита нашего текущего счета — это нефть. Мы предпримем шаги, обсудив ценовую политику на встречах с господином Путиным, — сказал Эрдоган.

Турция и раньше заявляла, что в случае необходимости может закупать и транспортировать российскую нефть без западного финансирования или страхования. Министр казначейства и финансов страны Нуреддин Небати отмечал, что «правительство полно решимости осуществить экономическую трансформацию, которая сделает Турцию производственным центром».

Ранее сообщалось, что главы МИД страны «Группы семи» намерены на встрече в Германии рассмотреть идею введения потолка цен на российскую нефть. Это один из вопросов встречи, которая состоится 3-4 ноября.